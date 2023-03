Escavam túnel com escova de dentes e são apanhados em casa de panquecas

Dois reclusos norte-americanos escavaram um túnel com uma escova de dentes modificada para fugirem da prisão, anunciaram as autoridades do estado da Virgínia.

A fuga durou apenas nove horas, tendo os presos sido capturados num restaurante especializado em panquecas e pequenos-almoços, informou a polícia da cidade de Newport News, no sudeste do país, num comunicado divulgado na terça-feira.

De acordo com o comunicado, os dois homens — John Garza, de 37 anos, e Arley Nemo, de 43 —, a cumprir pena desde o ano passado, tiraram partido, durante a escavação, de uma falha estrutural na prisão, já a ser estudada por uma equipa de engenheiros.