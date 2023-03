Boris Johnson. Festa em Downing Street era "essencial para fins profissionais”

Em causa estiveram declarações que o ex-governante fez durante debates semanais no Parlamento britânico em 2022, quando garantiu que tinha cumprido as regras em vigor após ter sido conhecido o caso Partygate.

"Estou aqui para dizer com toda a franqueza que não menti à Câmara [dos Comuns]. Quando as declarações foram feitas, foram feitas de boa-fé e com base no que sabia e acreditava na altura", afirmou, após prestar juramento sobre a Bíblia.

O antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, voltou a repetir esta quarta-feira que não mentiu propositadamente sobre as festas que violaram restrições impostas durante a pandemia da Covid-19 no Reino Unido, referindo que as mesmas eram “essenciais por motivos profissionais”.

No entanto, um inquérito interno do Governo revelou uma série de encontros que violaram as medidas de distanciamento social em vigor em 2020 e 2022 em vários edifícios governamentais, incluindo na residência e escritório oficiais do primeiro-ministro, em Downing Street.

Em audiência esta quarta-feira no Parlamento e confrontado com uma fotografia em surge a brindar com funcionários, Boris Johnson afirmou: “Acredito que era absolutamente essencial para fins profissionais”, acrescentando que tal era “necessário”, uma vez que dois membros do seu gabinete estavam de saída devido a “circunstâncias potencialmente amargas”.

“Aceito que não seja possível observar um distanciamento social perfeito, mas isso não quer dizer que o que estávamos a fazer é incompatível com as regras”, justificou.

O antigo chefe de Governo foi questionado pela Comissão de Privilégios, composta por sete deputados, quatro dos quais do Partido Conservador, com o objetivo de apurar se Boris Johnson mentiu no Parlamento, o que, a confirmar-se, pode resultar na suspensão de funções de deputado e eventual perda de mandato.

A decisão da comissão só é esperada dentro de vários meses e se Boris Johnson for considerado culpado, poderá pedir a suspensão do Parlamento, medida que terá de ser votada pela Câmara dos Comuns.

Se a suspensão for igual ou superior a 10 dias, a legislação abre a possibilidade de o deputado ser deposto por uma petição para forçar a renúncia subscrita por 10% dos eleitores registados no círculo eleitoral de Uxbridge, pelo qual foi eleito.