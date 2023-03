Bolsonaro vem a Portugal para encontro de extrema-direita organizado pelo Chega

O Chega está a organizar um encontro de partidos e movimentos de extrema-direita em Lisboa e, entre os convidados, conta-se o ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, noticia o Correio da Manhã esta quarta-feira.

De acordo com o jornal, a ideia surgiu depois, de há uma semana, o partido de André Ventura ter sido contactado por assessores de Bolsonaro a sugerirem uma visita deste a Lisboa, no âmbito de um périplo que o levará ainda a Madrid e a Roma.

A proposta não só foi aceite como levou Ventura a alargar o convite a outros líderes de extrema-direita europeus, como Marine Le Pen, líder do partido Reagrupamento Nacional em França, Santiago Abascal Conde, presidente do espanhol Vox e o holandês Geert Wilders.

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, e Matteo Salvini, seu vice no Governo de extrema-direita, também foram convidados, mas não deverão estar presentes no encontro devido às suas atuais "responsabilidades governativas".

O CM adianta que o encontro deverá acontecer na primeira quinzena de maio, num recinto grande como o Campo Pequeno ou a Altice Arena.

Ainda segundo o jornal, Bolsonaro virá acompanhado da mulher, Michelle, que ontem tomou posse como presidente do Partido Liberal Mulher, em Brasília, ao lado de ex-ministras do Governo de Bolsonaro. O ex-Presidente brasileiro participou nesse evento apenas de forma remota, por continuar deslocado nos EUA desde que perdeu as eleições presidenciais para Lula da Silva.

Neste momento, Bolsonaro está a ser investigado no Brasil numa série de processos, entre outros, pela gestão que o seu Governo fez da pandemia de Covid-19 e por suspeitas de tentativa de desvio de jóias que lhe foram oferecidas pela Arábia Saudita quando Bolsonaro ainda estava em funções.

O ex-chefe de Estado pode ainda ter de responder pelo ataque às sedes do poder em Brasília em janeiro, após a tomada de posse de Lula.