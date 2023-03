Putin diz que "plano de paz da China pode servir de base" para negociações com Kiev

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta terça-feira, no final de um segundo dia de encontros com o homólogo chinês, Xi Jinping, que o plano de paz apresentado por Pequim para a Ucrânia "pode servir de base" para as negociações com Kiev, mas apenas quando Ucrânia e Ocidente estiverem preparados para tal.

Os dois líderes, adiantou Putin depois de um novo encontro com Xi, passaram "muito tempo" e "dedicaram muita atenção" ao plano de Pequim para pôr fim ao conflito na Ucrânia, iniciado pela Rússia com a invasão do país vizinho em fevereiro de 2021.

"Acreditamos que muitos pontos do plano de paz chinês estão correlacionados com o ponto de vista da Federação Russa e muitos outros pontos podem ser adotados no Ocidente e em Kiev", destacou o líder russo.

Numa conferência de imprensa conjunta, os dois líderes anunciaram ainda a assinatura de declarações que "refletem totalmente a natureza das relações Rússia-China", que Putin descreveu como estando "no seu ponto mais alto" em "toda a história dos nossos dois países".

A Rússia e a China, adiantou o Presidente russo, estão "ligados" e gozam de "boas relações de vizinhança", com Moscovo em "contacto constante" com Pequim, adiantou Putin.

"Isto permite-nos encontrar, até nas mais complexas situações, soluções para os problemas e ser capazes de discutir todos os assuntos internacionais da atualidade."

Ao seu lado, no segundo de três dias de visita oficial à Rússia, Xi Jinping manifestou as mesmas ideias, sublinhando que "a cooperação com a Ríussia é sólida" e multifacetada.