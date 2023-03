Com Trump na iminência de ser detido, Nova Iorque protege tribunal com barricadas

A cidade de Nova Iorque ergeu esta semana barricadas em torno de um tribunal de Manhattan, face à detenção iminente de Donald Trump por um alegado suborno à atriz pornográfica Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016.

A confirmar-se a acusação formal de Trump, esta será a primeira vez que chega a tribunal um caso criminal contra um Presidente dos EUA. No sábado, Trump recorreu às suas redes sociais para pedir aos apoiantes que se organizem num protesto contra o que disse ser a sua detenção iminente, esta terça-feira.

De acordo com fontes ao Politico, a detenção deverá mesmo ter lugar hoje. Com o pedido que dirigiu aos seus apoiantes, as forças de segurança ficaram alerta para a possibilidade de um novo episódio de violência semelhante ao que aconteceu em 6 de janeiro de 2021, no ataque ao Capitólio, em Washington.

Analistas de segurança dizem que, temendo que possam ficar encurralados, vários grupos de extrema-direita que apoiam Trump optaram por não responder ao seu apelo.

Ontem, um grande júri responsável pelo caso Stormy Daniels ouviu novas testemunhas, podendo decidir indiciar já esta semana o ex-Presidente e aspirante a recandidato à Casa Branca nas eleições de 2024 pelo Partido Republicano.

Entre as testemunhas ontem ouvidas no tribunal de Manhattan contaram-se o advogado Robert Costello, que declarou sob juramento que o ex-conselheiro de Trump, Michael Cohen, geriu os pagamentos pelo silêncio de Daniels sem o envolvimento do antigo chefe de Estado.

"Michael Cohen decidiu por si próprio, foi o que ele nos disse, para ver se conseguia resolver o assunto", declarou Costello aos jornalistas após testemunhar perante o grande júri a pedido da equipa de defesa de Trump.

Cohen, que já testemunhou duas vezes perante o mesmo júri, garantiu publicamente que Trump lhe ordenou que fizesse os pagamentos em seu nome.

De acordo com uma sondagem da Reuters/Ipsos divulgada ontem, cerca de 44% dos republicanos consideram que Trump deve desistir da corrida presidencial caso seja indiciado.

A investigação liderada pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, é uma de vários processos judiciais a pender sob Trump neste momento.