Bombardeiros russos sobrevoam o Mar do Japão em dia de visita do primeiro-ministro a Kiev

Dois bombardeiros russos sobrevoaram esta terça-feira o Mar do Japão.

Em esclarecimento, o Ministério da Defesa russo indicou que se tratou de um voo de rotina e que os movimentos dos Tu-95MS foram feitos em conformidade com o direito internacional e sobre águas neutras.

Este voo acontece no dia em que o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, realizou uma visita surpresa a Kiev para se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Kishida, que vai presidir a cimeiro do G7 em maio, era o único líder do Grupo dos Sete que ainda não tinha visitado a Ucrânia desde o início da invasão russa.

A deslocação coincide também com a visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Moscovo, para se encontrar com o homólogo russo, Vladimir Putin.

Desde o início da guerra na Ucrânia que o Japão tem estado em sintonia com as outras nações do G7, sancionando a Rússia e apoiando Kiev.