Putin será preso se pisar solo português, diz Governo

O Presidente russo, Vladimir Putin, será preso se pisar solo português, afirmou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Em declarações aos jornalistas, em Bruxelas, o chefe da diplomacia disse que Portugal vai acatar o mandado de detenção emitido na semana passada pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Putin, por alegados crimes de guerra.

“Há 123 países que são signatários do Estatuto de Roma, que é o estatuto fundacional do Tribunal Penal Internacional, e esses 123 países têm como uma das suas responsabilidades corresponder a qualquer mandado de captura que seja emitido pelo TPI. Portugal assume as suas responsabilidades como signatário do TPI, do Estatuto de Roma”, declarou João Gomes Cravinho.

Questionado diretamente se o Presidente russo será detido se passar por Portugal, o ministro respondeu afirmativamente.

“Sim. Essa é a nossa expetativa também em relação aos outros 122 países signatários. No passado já houve uma circunstância parecida em que o Presidente do Sudão não podia praticamente viajar, porque seria preso se viajasse e essa é a situação atual em que se encontra o Presidente Putin, no que toca aos 123 países signatários do Estatuto de Roma”, sublinhou.