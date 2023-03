Putin e Xi reunidos durante mais de quatro horas em Moscovo

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo chinês, Xi Jinping, concluíram hoje após quatro horas e meia de conversações informais no Kremlin o primeiro encontro no âmbito da visita de Estado à Rússia do Presidente chinês. Xi Jinping, que chegou hoje à Rússia para uma visita de Estado de três dias, deixou o Kremlin após as conversações e o jantar com o qual seu colega russo o homenageou. No início do encontro, Putin admitiu ter "estudado cuidadosamente" as propostas de Pequim "para resolver a grave crise na Ucrânia", após o que garantiu que teriam a oportunidade de falar sobre o plano de paz chinês "cara a cara". Na chegada de Xi à Rússia, Putin manteve o protocolo e não recebeu o homólogo chinês, Xi Jinping.

O protocolo padrão da Rússia para visitas de chefes de Estado estrangeiros exige que estes sejam recebidos no aeroporto por uma autoridade do Governo de escalão inferior. Putin enviou o vice-primeiro-ministro, Dmitry Chernyshenko, ao aeroporto de Vnukovo, na capital russa, para se encontrar com Xi depois de este descer do seu Boeing 747. Enquanto isso, o Presidente russo estava longe, no centro de Moscovo, ocupado com outros compromissos antes do seu jantar de alto nível com Xi. No aeroporto, o Presidente chinês ouviu uma banda militar russa tocar os hinos nacionais da China e da Rússia, passando depois por uma linha de guardas honorários acompanhado por Chernyshenko. Apesar de manter o protocolo e evitar deslocar-se ao aeroporto, Putin cobriu o convidado especial de elogios quando o cumprimentou, já dentro do Kremlin, antes do jantar privado. Depois do aperto de mãos, o líder da Rússia descreveu o "salto colossal" da China sob a liderança de Xi, acrescentando que sente um pouco de inveja, observação que arrancou um pequeno sorriso a Xi.