Os Portugueses estão mais infelizes? É o que indica o ranking mundial da felicidade

As conclusões do relatório, disponível em pdf , resultam dos dados recolhidos através das sondagens Gallup World, feitas entre 2020 e 2022, para a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

No ranking de 2019, o país aparecia na 34.ª posição. Agora, ocupa o 56.º lugar. Os responsáveis pelo estudo avaliam seis áreas-chave, incluindo rendimentos, apoios sociais, esperança de vida com saúde, liberdade, generosidade e perceção de corrupção.

Entre 2020 e 2022 - que são justamente os anos de pandemia de Covid-19, a que se somaram ainda outras variáveis no ano passado, como a guerra na Ucrânia, a inflação mundial e várias emergências climáticas locais e globais - os portugueses ficaram mais infelizes.

Portugal desceu 22 lugares no ranking dos países mais felizes do mundo ao longo dos últimos três anos, segundo o Relatório Mundial da Felicidade 2023, divulgado esta segunda-feira.

Seis anos consecutivos para a nação mais feliz do mundo

A Finlândia ocupa o primeiro lugar no relatório sucessivamente há seis anos.

No pódio, integralmente nórdico, estão ainda Dinamarca e Islândia. A Suécia e a Noruega não ficam muito atrás, em 6.º e 7.º lugares, respetivamente.

"Os países nórdicos merecem especial atenção à luz dos seus níveis geralmente elevados de confiança, tanto pessoal quanto institucional", lê-se no relatório.

Israel (4.º) e Nova Zelândia (10.º) também estão em destaque como os únicos países não europeus a preencher o top 10 dos países mais felizes do mundo.

Os mesmos países tendem a aparecer no top 20 consistentemente, como é o caso da Austrália (12.º), Canadá (13.º), Irlanda (14.º), Estados Unidos (15.º) e Reino Unido (19.º).

A fechar a lista dos 20 países mais felizes do mundo está a Lituânia, que tem vindo a subir de forma consistente nos últimos seis anos, desde o 52.º lugar em 2017.

“O objetivo de qualquer instituição deve ser contribuir com o que puder para o bem-estar humano”, indicam os autores do relatório, o que inclui ter em consideração as gerações futuras e a preservação dos direitos humanos básicos.