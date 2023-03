Jornalista francês e missionário americano libertados após anos de cativeiro no Níger

"Depois de vários meses de esforços, as autoridades do Níger conseguiram a libertação de dois reféns [do JNIM], um grupo terrorista ativo no Sahel e África Ocidental", indicou o ministro do Interior do Níger, Hamadou Adamou Souley, aos jornalistas no aeroporto, ladeado pelos dois homens.

O JNIM é um grupo terrorista baseado na África ocidental com ligações à Al-Qaeda.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, já agradeceu ao Níger por ter garantido a libertação de Dubois. Numa mensagem semelhante via Twitter, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, agradeceu ao país por salvar Jeffery Woodke.