Colômbia. Quatro soldados morrem em queda de helicóptero

Quatro soldados colombianos morreram no domingo, quando o helicóptero militar em que viajavam se despenhou no município de Quibdó, na região de Chocó, no oeste da Colômbia.

De acordo com o comandante Héctor Alfonso Candelario, citado pela agência Efe, o incidente deu-se durante uma operação de abastecimento de alimentos para os soldados destacados em missões no Alto e no Médio Baudó.

Chegados ao local, o comandante conta ter encontrado a aeronave "completamente incinerada". O Presidente colombiano, Gustavo Petro, disse na rede social Twitter que não houve sobreviventes.