Putin fez visita surpresa a Mariupol

O Presidente russo fez uma visita de trabalho à cidade de Mariupol, na primeira viagem de Vladimir Putin ao Donbass, no leste da Ucrânia, avançou este domingo o Kremlin.

De acordo com a presidência russa, o chefe de Estado chegou de helicóptero à cidade do sul da região ucraniana de Donetsk, às margens do Mar de Azov, que no ano passado foi palco de violentos combates.

O Presidente russo foi "inspecionar alguns locais da cidade e conversar com os residentes" e andou de automóvel pelas ruas de Mariupol, acompanhado pelo vice-primeiro-ministro Marat Khusnulin, que o informou sobre o andamento das obras de construção e reconstrução.

"Tratou-se da construção de novas unidades habitacionais, centros sociais e educativos, infraestruturas e instituições médicas", acrescentou, num comunicado, o gabinete de imprensa do Kremlin, que não especificou a duração da visita.

Putin visitou depois a cidade de Rostov-on-Don, localizada no sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, para uma reunião com o chefe das Forças Armadas, Valeri Gerasimov, e vários comandantes militares.

Kiev diz que visita "à noite" pretendia ocultar cenário de destruição

As autoridades ucranianas acusaram o Presidente russo de aproveitar a noite para ocultar a realidade de uma cidade totalmente destruída pelo seu exército, evitando "olhares curiosos".

"Como convém a um ladrão, Putin visitou a cidade ucraniana de Mariupol a coberto da noite", afirmou o Ministério da Defesa ucraniano na sua conta do Twitter.