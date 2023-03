EUA. Donald Trump diz que irá ser detido na terça-feira

Donald Trump revela que irá ser detido na próxima terça-feira. Através das publicações na sua rede social, Truth Social, o antigo Presidente dos EUA sublinha estar a ser perseguido "sem provas" e apela ao protesto no país.

Trump diz saber, através de "fugas de informação ilegais", que o "altamente corrupto e politicamente [motivado]" gabinete de procuradores do Distrito de Manhattan (Nova Iorque) se prepara para o deter na terça-feira, "sem crimes que possam ser comprovados" e "baseados em contos de fadas antigos e desmascarados por inúmeros procuradores".

Nas duas publicações na plataforma Truth Social, ambas escritas em letras maiúsculas, Donald Trump fala ainda da "esquerda radical" como motivo para regressar às falsas alegações de fraude eleitoral nas Presidenciais de 2020. No final, volta a apelar aos protestos.

"O sonho americano está morto! Os anarquistas da esquerda radical roubaram a nossa eleição presidencial e, com isso, o coração do nosso país. Protestem, reconquistem o nosso país!"

De acordo com o jornal Guardian, as mensagens publicadas surgem no decorrer da investigação ao candidato Republicano, sobre o alegado pagamento a mulheres para realização de encontros sexuais.