Turquia avança com ratificação da adesão da Finlândia à NATO

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou esta sexta-feira que a Turquia vai iniciar o processo de ratificação da proposta de adesão da Finlândia à NATO. A revelação foi feita na conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo finlandês, Sauli Niinistö, em Ancara, na Turquia.

Já sobre o pedido de adesão da Suécia, Erdogan afirmou que a Turquia vai continuar as conversações com aquele país sobre questões relacionadas com terrorismo.

De acordo com a agência Reuters, Erdogan aludiu a uma lista com os nomes de 120 alegados terroristas entregue às autoridades suecas que a Turquia queria ver repatriados, mas tal não aconteceu.

Erdogan disse ainda esperar que o processo seja concluído antes das eleições de maio.



O processo de entrada de um país na NATO é feito com a concordância de todos os membros da Aliança Atlântica. Desde o ano passado, a Turquia mostrou reservas aos pedidos de adesão finlandês e sueco.

A Suécia e a Finlândia prescindiram da sua tradicional política de não-alinhamento militar e pediram a adesão à Aliança Atlântica na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.