​Putin procurado por crimes de guerra. Rússia "rasga" mandado do TPI

O mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Vladimir Putin por alegados crimes de guerra na Ucrânia não tem validade, reagem as autoridades russas.

"As decisões do TPI não têm qualquer significado para o nosso país, incluindo do ponto de vista legal. A Rússia não faz parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e não tem quaisquer obrigações perante ele", argumentou Maria Zakharova, em declarações divulgadas no Telegram.

O Tribunal Penal Internacional emitiu esta sexta-feira um mandado de detenção internacional ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, por crimes de guerra na Ucrânia.

A instância judicial diz considerar que "há bases sólidas para acreditar que cada um dos suspeitos é responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de cidadãos e a transferência ilegal de população das áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa, em detrimento [dos direitos] das crianças ucranianas."