Telescópio James Webb captura estrela à beira da morte

O telescópio espacial James Webb capturou a fase rara e fugaz de uma estrela à beira da morte, divulgou esta terça-feira a agência espacial norte-americana (NASA).

A NASA divulgou a imagem esta terça-feira, na conferência South by Southwest em Austin, no Estado norte-americano do Texas.

A observação foi uma das primeiras feitas pelo telescópio Webb após o seu lançamento no final de 2021.

Os seus "olhos" infravermelhos observaram todo o gás e poeira lançados para o espaço por uma enorme estrela quente a 15.000 anos-luz de distância. Um ano-luz tem cerca de 9,46 triliões de quilómetros.

Com um brilho em roxo, o material expelido pela estrela já compôs em tempos a sua camada externa.

O telescópio espacial Hubble tirou uma foto da mesma estrela em transição há algumas décadas, embora parecesse mais uma bola de fogo, sem os detalhes minuciosos.

A transformação ocorre apenas com algumas estrelas e, normalmente, é o último passo antes de explodirem, transformando-se em supernova, segundo os cientistas.

"Nunca a vimos desta forma antes. É realmente emocionante", salientou Macarena Garcia Marin, cientista da Agência Espacial Europeia que faz parte do projeto.

Esta estrela na constelação de Sagitário, oficialmente conhecida como WR 124, tem 30 vezes a massa do nosso sol e já expeliu material suficiente equivalente a 10 sóis, segundo a NASA.

O James Webb, o maior e mais poderoso telescópio já lançado no espaço, é um projeto de 10.000 milhões de dólares e tem o nome de um antigo administrador da NASA, tendo sido enviado para o espaço em 25 de dezembro, após sucessivos atrasos, num foguetão de fabrico europeu. Está em órbita a 1,5 milhões de quilómetros da Terra.

Os astrónomos esperam com o James Webb obter mais dados sobre os primórdios do Universo, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e estrelas, mas também sobre a formação de planetas.