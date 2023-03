Rússia vai tentar recuperar destroços de drone norte-americano

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia anunciou esta quarta-feira que o país vai tentar encontrar os destroços do drone norte-americano que foi intercetado por um caça russo, acabando por se despenhar no Mar Negro.

“Não sei se seremos capazes ou não, mas precisamos de fazer isso. É uma prioridade”, disse Nikolai Patrushev, em declarações à televisão pública russa, admitindo que existe a possibilidade de nunca conseguirem recuperar o equipamento norte-americano.

O representante russo acrescentou ainda que o incidente mostra que os Estados Unidos estão “diretamente envolvidos nas hostilidades na Ucrânia”.