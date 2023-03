Submarino de transporte de droga apreendido na Galiza

As autoridades - Agência Tributária, Guarda Civil, Salvamento Marítimo e a Polícia Nacional - estão agora a investigar. Suspeita-se, contudo, que o conteúdo poderá ter sido transportado de algum ponto da América até à costa da Galiza e que possa estar relacionado com duas embarcações que foram descobertas na região abandonadas.



As operações de reboque e inspeção contaram com cerca de 50 oficiais da Guarda Civil, bem como mergulhadores e uma empresa especializada que já tinha realizado ações semelhantes em 2019, quando outro submarino usado para tráfico deu à costa na Galiza, mais precisamente numa praia de Cangas, no estuário de Vigo.



"Temos de garantir que não há nenhum membro da tripulação naufragado dentro do submarino, pelo que esta é a prioridade, embora as possibilidades sejam remotas, tal como não podemos excluir que haja um esconderijo de drogas dentro", afirmou um porta-voz da Guarda Civil.

Segundo a polícia espanhola, o submarino encontrava-se na posição vertical e é idêntico ao que foi apreendido em 2019 - sendo que esse tinha cerca de cem milhões de euros em cocaína no seu interior. Até ao momento, não foram detidos suspeitos, mesmo depois de percorrerem a costa com um drone.