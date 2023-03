Drone dos EUA intercetado por caça russo despenha-se no Mar Negro

Um drone norte-americano despenhou-se esta terça-feira no Mar Negro depois de ter sido "intercetado" por um caça russo, avança a Força Aérea dos Estados Unidos.

“A nossa aeronave MQ-9 estava a realizar operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi intercetada e atingida por uma aeronave russa, resultando em um acidente e perda total do MQ-9”, disse em comunicado o general da Força Aérea dos EUA, James Hecker.

Dois jatos russos Su-27 realizaram uma operação de interceção do drone norte-americano. Um dos caças colidiu com o avião não-tripulado.

A manobra do avião russo danificou a hélice do drone, que caiu em águas internacionais, no Mar Negro.

Antes da colisão, os caças russos despejaram, por várias vezes, combustível sobre o MQ-9 Reaper e realizaram várias manobras agressivas, adianta os militares dos EUA, em comunicado.



A ação do caça russo é considerada "irresponsável" pelas Forças Armadas norte-americanas.

As primeiras informações avançadas pelas agências internacionais apontavam para uma colisão.

O incidente aconteceu no Mar Negro, em águas internacionais.



Aeronaves russas e norte-americanas têm operado naquela região desde o início da guerra na Ucrânia, mas este é o primeiro caso do género.