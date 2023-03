Milhares de crianças ucranianas transferidas e adotadas à força na Rússia

Com base em dados do Governo ucraniano, a organização referiu que 100 instituições que abrigavam mais de 32 mil crianças antes de 2022 estão agora em regiões sob ocupação parcial ou total da Rússia ou que Moscovo declarou anexadas.

A Ucrânia tinha, antes da invasão da Rússia, o maior número da Europa de crianças em instituições, ultrapassando, de acordo com dados do Governo, os 105 mil menores.

"Na realidade, como as autoridades ucranianas reconheceram e, como demonstram décadas de estudos, as instituições são inerentemente prejudiciais às crianças. A lei de direitos humanos exige a desinstitucionalização de todas as crianças, inclusive durante conflitos armados".

A Ucrânia deve, com o apoio internacional, "mapear urgentemente o paradeiro de todas as crianças de instituições e garantir o seu bem-estar", pediu a HRW.

Embora a maioria das crianças em instituições tenha sido enviada para casa e para as suas famílias quando os ataques russos começaram, "milhares foram levadas para outras instituições e outras tantas estão em paradeiro desconhecido", salientou.

"A Rússia é responsável pela crise enfrentada por estas crianças [transferidas], mas a guerra aumenta a urgência da Ucrânia, com o apoio de governos estrangeiros e agências humanitárias, parar de institucionalizar crianças e expandir os cuidados familiares e comunitários", defendeu a HRW.

"As crianças ucranianas que foram alojadas em instituições da era soviética enfrentam agora riscos extremos devido à guerra da Rússia na Ucrânia", alertou um dos diretores da unidade de direitos das crianças da organização, Bill Van Esveld, citado no relatório.

"É preciso haver um esforço internacional coordenado para identificar e devolver as crianças deportadas para a Rússia, mas a Ucrânia e os seus aliados devem garantir que todas as crianças que foram ou permanecem institucionalizadas sejam identificadas e recebam apoio para voltar a viver com as suas famílias e nas comunidades", concluiu.