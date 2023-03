Após falência de bancos, Biden garante: "Nenhuma perda será suportada pelos contribuintes"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, garantiu esta segunda-feira que o sistema bancário e financeiro dos EUA "está seguro", na sequência da falência do Silicon Valley Bank (SVB) e do encerramento do Signature Bank.

Numa antecipada conferência de imprensa, Biden disse que "todos os depósitos financeiros estão disponíveis" e prometeu que tudo será feito para que uma situação como esta não se repita.

"Nenhuma perda será suportada pelos contribuintes" e todos os clientes dos dois bancos serão protegidos, assegurou o Presidente norte-americano.

“Os americanos podem ter a confiança de que o sistema bancário está seguro. Os vossos depósitos vão estar lá quando precisarem. Os pequenos negócios que depositaram contas nestes bancos podem respirar em segurança, sabendo que poderão pagar aos seus trabalhadores e as suas contas”, disse Biden.

Na sexta-feira, os reguladores da Califórnia encerraram o Silicon Valley Bank após depositários preocupados com a situação da instituição financeira, uma das principais financiadoras de startups e do setor tecnológico, terem acorrido a retirar o seu dinheiro do banco.

A situação marcou o pior colapso bancário nos EUA desde a falência do Washington Mutual no pico da crise financeira global de 2008.

Na sequência disto, o nova-iorquino Signature Bank, um dos maiores bancos ligados à indústria das criptomoedas, também foi encerrado pelos reguladores.

Ontem, dois dias depois de o SVB ter aberto falência, o chefe de Estado norte-americano tinha deixado nas entrelinhas a possibilidade de se adotarem novas regulações para os grandes bancos do país.

Contudo, é improvável que o Congresso na sua atual composição aprove regras mais rígidas para controlar as ações da banca.

Ao longo do fim de semana, a equipa económica de Biden esteve a trabalhar com os reguladores financeiros numa série de medidas, entre elas dar garantias aos depósitos de ambos os bancos falidos, criar a possibilidade de os bancos acederem a fundos de emergência e também facilitar que a banca peça emprestados fundos de emergência à Reserva Federal.

"O povo americano e as empresas americanas podem estar confiantes de que os seus depósitos bancários estarão lá quando precisarem deles", tinha garantido o Presidente em comunicado emitido no domingo.

"Estou comprometido em responsabilizar aqueles que criram esta confusão e continuar a fortalecer a supervisão e regulação de grandes bancos para quenão voltemos a encontrar-nos nesta posição novamente."