Regressam à Terra quatro astronautas da Estação Espacial Internacional

Os quatro astronautas, que passaram cinco meses na Estação Espacial Internacional (EEI), regressaram na madrugada deste domingo à Terra a bordo da nave Endurance da empresa SpaceX, anunciou a NASA.

"Endurance caiu às 21h02 [2h02 deste domingo em Portugal continental] nas águas do golfo do México, perto de Tampa, ao largo da costa da Florida" [sudeste], disse a Administração da Aeronáutica e do Espaço (NASA) dos Estados Unidos.

A nave espacial da SpaceX deixou a EEI às 7h20 de sábado, depois de o regresso ter sido adiado pela NASA, na quarta-feira e na quinta-feira, devido a condições meteorológicas desfavoráveis.



Esta foi a primeira missão, desde que a nave espacial SpaceX passou a assegurar as viagens para a EEI em 2020, a ser comandada por uma mulher, a norte-americana Nicole Aunapu Mann, que é também o primeiro membro de uma tribo indígena norte-americana a ser enviado para o espaço.

A equipa, que contou ainda com o norte-americano Josh Cassada, o japonês Koichi Wakata e a russa Anna Kikina, chegou a 06 de outubro à EEI, onde passou 157 dias a realizar experiências científicas e técnicas e em operações de manutenção.

Koichi Wakata já passou mais de 500 dias no espaço, ao longo de cinco missões que remontam à era do programa do vaivém, abandonado pela NASA em 2011.

Antes de deixar a EEI, os quatro astronautas reuniram-se com a missão Tripulação-6, composta pelos norte-americanos Stephen Bowen e Warren Hoburg, comandante da missão e piloto, respetivamente, por Al Neyadi, dos Emirados Árabes Unidos, e pelo russo Andrey Fedyaev. Esta nova missão chegou à EEI a 03 de março.

A cooperação na EEI é uma das últimas áreas em que Washington e Moscovo continuam a trabalhar em conjunto, desde a invasão russa da Ucrânia, há pouco mais de um ano.