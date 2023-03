França. Sindicatos acusam Macron de "brincar com o fogo" com aumento da idade da reforma

Os sindicatos franceses acusaram, este sábado, o Governo de "brincar com o fogo" ao ignorar a forte contestação social às alterações ao sistema de pensões e reformas, considerando que a posição do executivo francês é "uma provocação".

“O que é preciso fazer mais?”, questionou-se Philippe Martínez, líder da confederação sindical CGT, na frente da manifestação que percorre Paris esta tarde, naquela que já é a sétima jornada de grandes mobilizações nacionais desde janeiro contra a alteração do sistema de reformasMartínez foi mais além e desafiou o Governo de Emmanuel Macron a consultar os cidadãos, se está tão seguro que a sua iniciativa é a necessária e a única possível.

“Hoje a única coisa que podemos dizer é: se [Macron] está tão seguro de si mesmo, que consulte os franceses”, disse o líder da CGT, em resposta à postura do presidente francês face à contestação nas ruas dos sindicatos, que esta semana pediram, sem êxito, ser recebidos no Eliseu.

Também Laurent Berger, secretário-geral da Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT) afirmou, na manifestação deste sábado, que os que dirigem o país “devem abandonar esta forma de negação do movimento social”, apelando também a uma consulta aos franceses.

“De tanto se brincar com o fogo, fazem-se disparates”, advertiu o sindicalista.

Os sindicatos adiantaram que esperam uma grande jornada de luta, porque o apoio ao movimento social contra a reformas das pensões é, nas palavras de Martínez, “mais do que absoluto”.

Disseram também que, apesar de o processo parlamentar prosseguir de forma acelerada, a batalha ainda não está perdida e prometeram seguir com a contestação nas ruas, mas sem cair “na violência e na radicalidade”, garantiu Berger.

A principal alteração proposta por Macron passa por aumentar a idade mínima da aposentação dos 62 para os 64 anos, algo a que os sindicatos se opõem frontalmente.

O principal argumento do executivo é garantir o equilíbrio financeiro do sistema de pensões até 2030, afirmando que, se nada for feito, dentro de 10 anos o défice será de cerca de 150 milhões de euros.

O projeto de lei está a ser debatido no Senado, onde o ministro do Trabalho francês, Olivier Dussopt, anunciou na sexta-feira o recurso a um mecanismo constitucional para ultrapassar as centenas de emendas apresentadas pela oposição com o objetivo de bloquear a tramitação e forçar um voto sobre o conjunto do texto.

Na prática, o recurso ao artigo constitucional vai permitir o voto na câmara alta — onde a direita tem maioria — do texto que apenas vai incluir as emendas propostas pelo executivo de Macron.

Com isto, evita-se o cenário de chegar ao final do prazo dado ao Senado, que termina à meia-noite de domingo, para que a câmara alta não pudesse pronunciar-se sobre a reforma.

A esquerda na oposição criticou duramente esta medida, assim como os sindicatos.