BBC afasta Gary Lineker depois de comentários contra nova política de migração do Reino Unido

Os comentários foram feitos na página de Twitter de Lineker. O antigo futebolista disse que as novas medidas para a política de migração "eram para lá de terríveis", equiparando-as "ao que era feito na Alemanha durante a década de 30", aludindo ao regime Nazi.

A BBC anunciou que vai afastar o antigo jogador inglês Gary Lineker do espaço de comentário "Match of the Day", depois do também comentador e apresentador ter tecido críticas ao Governo do Reino Unido e à sua nova política de migração.

A BBC pediu a Gary Lineker para recuar e apagar estes comentários, ação que o coordenador do "Match of the Day" terá recusado.

Agora, na sequência do impasse, a emissora britânica considerou que a atividade nas redes sociais de Lineker "são uma violação da nossa linha de orientação" e que o comentador "deve evitar tomar lados em questões ou controvérsias políticas".

"Estará afastado enquanto não houver um acordo e entendimento claro do seu comportamento nas redes sociais", disse, ainda a BBC.

Em resposta, alguns dos principais comentadores do programa anunciaram que não iriam participar na emissão deste fim de semana, em solidariedade com Gary Lineker.

Ian Wright foi o primeiro a cancelar a sua presença, seguido de Alan Shearer. Jermaine Jenas e Micah Richards não estavam programados para aparecer na emissão desta semana, mas garantiram que também não iriam se recebessem o convite.

A antiga jogadora inglesa Alex Scott também indicou que não participará no "Match of the Day".

Em resposta, a BBC anunciou que esta edição do programa vai focar-se "na ação dos jogos, sem apresentação ou comentário em estúdio".