Presidente da Turquia convoca eleições para 14 de maio

As eleições presidenciais e gerais da Turquia vão realizar-se em 14 de maio, cinco semanas antes do previsto, anunciou esta sexta-feira o Presidente turco e candidato à reeleição, Recep Tayyip Erdogan.

"Assinei o decreto para realizar no dia 14 de maio as eleições que deveriam ter lugar em 18 de junho de 2023", disse Erdogan durante um discurso transmitido pela NTV.

"Amanhã [sábado], uma vez publicado o decreto no jornal oficial do Estado, começa o processo eleitoral, que dura dois meses. A nossa nação irá às urnas no dia 14 de maio para eleger tanto o presidente como os deputados", disse Erdogan, citado pela agência espanhola EFE.