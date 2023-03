Biden e Von der Leyen reunidos em Washington

O presidente norte-americano, Joe Biden, recebe esta sexta-feira em Washington a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para um encontro que terá como principais temas o apoio à Ucrânia e os investimentos nas chamadas tecnologias "limpas".

Na reunião bilateral, os dois líderes "irão rever a forte cooperação entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE) no apoio à Ucrânia na defesa da soberania e democracia deste país, e na imposição de custos à Rússia pela sua agressão", afirmou a presidência norte-americana, ao fazer uma antecipação do encontro.



A par das questões climáticas e dos investimentos associados, Biden e Von der Leyen também vão discutir a segurança energética da Europa.



Os desafios da segurança internacional, incluindo o trabalho conjunto entre os Estados Unidos e a UE para enfrentar uma política externa cada vez mais assertiva por parte da China, também estarão em destaque no encontro.