Ucrânia. Ataques russos visam regiões de Kharkiv e Odessa

Ataques russos visaram as regiões ucranianas de Kharkiv (leste) e Odessa (sul), mas também o oeste do país, afirmaram hoje as autoridades locais.

Há meses que a Rússia bombardeia, com mísseis e drones, equipamentos ucranianos essenciais para o abastecimento de água e de eletricidade.

"O inimigo efetuou cerca de 15 ataques na cidade e região de Kharkiv", disse o governador regional Oleg Synegubov, numa declaração divulgada nas redes sociais.

"Os ocupantes visaram, mais uma vez, instalações sociais", acrescentou.

"De acordo com as primeiras informações, um imóvel residencial privado na região de Kharkiv foi atingido", indicou o responsável.

Em Kharkiv, principal cidade da região, o presidente da câmara, Igor Terekhov, disse que "a infraestrutura energética" foi visada, criando problemas no fornecimento de eletricidade em algumas zonas da cidade.

Na região de Odessa, no sul do país, o governador, Maksym Marchneko, informou que "mísseis atingiram as infraestruturas energéticas regionais e danificaram edifícios residenciais", descrevendo um "ataque maciço de mísseis".

"Felizmente, não registámos vítimas", declarou o responsável, acrescentando terem sido acionadas "restrições no fornecimento de eletricidade".

A defesa aérea estava a funcionar na região de Kiev, de acordo com a administração militar local.

Na zona oeste, o governador da região de Khmelnytskyi, Segiy Gamaliy, pediu aos habitantes que "ficassem nos abrigos", uma vez que "o inimigo ataca as infraestruturas essenciais do país".

A operação militar da Rússia na Ucrânia começou a 24 de fevereiro do ano passado.