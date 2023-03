Ucrânia. Ataques russos com mísseis fazem cinco mortos na região de Lviv

A Rússia desencadeou, na madrugada desta quinta-feira, uma vaga de mísseis sobre diversas cidades ucranianas. De acordo com as autoridades, há registo de, pelo menos, quatro mortos na região de Lviv e de dois feridos em Kiev.

Ao que tudo indica, os alvos eram, sobretudo, infraestruturas energéticas, mas também foram atingidas zonas residenciais. A ofensiva de mísseis terá chegado a vários dos principais centros urbanos da Ucrânia, incluindo Kiev, Lviv, Odessa, Kharkiv e Dnipro.

A capital do país acordou com várias explosões, que fizeram, pelo menos, dois feridos. Parte da cidade está sem eletricidade e aquecimento, registando-se, também, dificuldades no acesso às comunicações, mais concretamente online.

Na província de Lviv, os dados preliminares avançados pelo governador local, Maksym Kozytsky, confirmam cinco mortos: três homens e duas mulheres, que estavam em casa no momento do ataque. Na região de Dnipro, há registo de uma vítima mortal e dois feridos.