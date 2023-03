Israel. Tiroteio em Telavive faz três feridos

Pelo menos três pessoas saíram feridas, uma em estado crítico e outra em estado grave, de um tiroteio esta noite de quinta-feira, em Telavive, Israel.

O incidente aconteceu perto de uma esplanada de um café entre as ruas Dizengoff e Ben Gurion, segundo cita a Al Jazeera.

As autoridades locais referem que o atirador foi "neutralizado" e que as três vítimas estão a ser acudidas por socorristas.

As circunstâncias do tiroteio ainda não são claras, mas as autoridades não excluem a possibilidade de o incidente se ter tratado de um atentado terrorista.