Polícia intervém com gás e canhões de água em protestos na Geórgia

A polícia na Geórgia interviu com gás lacrimogéneo e canhões de água sobre multidões que protestavam contra uma nova lei, às portas do parlamento do país.

Os protestos surgem na sequência de uma lei que classifica qualquer orgão não governamental como um "agente estrangeiro" se tiverem mais de 20% de financiamento proveninente de outro país.

As pessoas receberam ordens para dispersar, mas muitos não terão seguidos as indicações dos agentes da polícia local.

Pelo menos um carro da polícia terá sido revirado por manifestantes e várias pessoas foram feridas, na sequência dos confrontos, relata a "BBC".

Os protestos contaram com dezenas de milhares de pessoas.

A lei que tem sido contestada é semelhante à legislação russa, onde a liberdade de imprensa e de expressão têm sido condicionadas pelo Kremlin.