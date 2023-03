Musk insulta no Twitter funcionário que queria saber se tinha sido despedido

O dono do Twitter, Elon Musk, discutiu com um ex-funcionário da rede social com distrofia muscular após o ter despedido sem pré-aviso no passado fim de semana. Haraldur Thorleifsson, diretor sénior de design, identificou o multimilionário numa publicação em que questionava Musk se tinha sido mesmo dispensado pelo Twitter, depois deste domingo a empresa ter anunciado a saída de mais 200 trabalhadores. Em resposta, o também dono da Tesla questionou que trabalho o islandês fazia na empresa.

"Caro Elon Musk, há nove dias o acesso ao meu computador profissional foi cortado, tal como a cerca de 200 funcionários do Twitter. No entanto, a sua direção de recursos humanos não conseguiu confirmar se sou um funcionário ou não. Não me respondeu aos meus emails. Se suficientes pessoas partilharem, responde-me?", escreveu na rede social. Após a resposta de Musk, a conversa escalou e, depois de uma série de perguntas e respostas, Thorleifsson recebeu um e-mail a confirmar o despedimento. Em resposta a outro utilizador da rede social, o dono do Twitter alegou que o islandês "não fez nenhum trabalho" e que a razão pela qual o confrontou em público "foi para conseguir uma grande indemnização". Musk ainda publicou um comentário de que o colaborador seria péssimo, que depois apagou. Horas mais tarde voltou a recorrer ao Twitter para se desculpar e oferecer o emprego de volta a Thorleifsson.