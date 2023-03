Carros de combate que Portugal vai entregar à Ucrânia já estão na Alemanha

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, revelou esta quarta-feira em Estocolmo, onde se encontra para uma reunião dos ministros da Defesa da UE, que os três carros de combate Leopard 2 que Portugal vai entregar à Ucrânia já estão na Alemanha.

“Posso informar, desde já, que os três carros de combate Leopard 2A6 que nós demos à Ucrânia, estão já na Alemanha e estão em boas condições operacionais. Estão a ser, enfim, ajustados para depois serem entregues em conjunto com os agora 18 carros de combate alemães”, disse a ministra.

Nestas declarações, captadas pela CNN, Helenas Carreiras referiu ainda que os carros de combate devem ser a Kiev “até ao final do mês”.

Os ministros da Defesa da União Europeia debatem esta quarta-feira, em Estocolmo, as ajudas à Ucrânia.

“Vamos discutir uma proposta que, para além desse pilar do fornecimento imediato de munições a partir dos stocks que cada país tem já disponível, poder fazer compras conjuntas”, adianta a governante.

De acordo com Helena Carreiras, essa modalidade de ação está também prevista e os ministros vão “falar disso, bem como da necessidade de reforçar as indústrias de Defesa para que possam produzir aquilo que é necessário para apoiar a Ucrânia contra esta invasão brutal, ilegal da Rússia”.

E, Portugal já manifestou estar de acordo com o recurso a um mecanismo europeu para a ajuda.

“Estamos de acordo, já o dissemos, com os princípios deste tipo de apoio a partir, designadamente, do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que é um fundo disponível para apoiar este tipo de aquisições conjuntas”, adianta a ministra, realçando que “estamos disponíveis, aumentámos já a nossa contribuição para este Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e vamos analisando as possibilidades e aquilo que que seja também o resultado da conversa aqui no conselho”.