Bruxelas em alerta com ameaça de ataque terrorista

Bruxelas está em alerta máximo, esta quarta-feira, depois da Comissão Europeia receber um email escrito em russo onde se relatava um possível ataque terrorista no metropolitano da capital belga. A missiva foi considerada "pouco credível", noticia o Le Soir, mas está a ser levada "muito a sério" pelas autoridades.

Foi aberta uma investigação por parte do Ministério Público e ativado um centro de crise para organizar as operações de fiscalização, especialmente no metro, que foi vistoriado durante a noite. Também as patrulhas nas ruas de Bruxelas foram reforçadas.

O belga Le Soir relata que o mesmo homem enviou dois emails a contactar a instituição europeia nos últimos dias. O primeiro, enviado a 16 de fevereiro, foi considerado inócuo, mas o segundo, enviado a 3 de março, era ameaçador: "Enquanto a União Europeia continuar a sua política agressiva, alerto para o início de ataques terroristas em massa no território da UE", é dito, em russo.

Para além disso, o autor do email também apela à eliminação de "LGBT e outras minorias" e deixa uma ameaça direta: "No dia 8 de março, o metro de Bruxelas vai explodir entre Yser e Rogier".

Apesar do email ter sido considerado pouco credível pelas autoridades, todos os procedimentos de segurança foram reforçados de forma preventiva. Foram usadas brigadas cinotécnicas e a polícia ficará em alerta durante o resto do dia.

[Notícia atualizada às 10h53 de 8 de março de 2023]