Zelensky ordena resistência em Bakhmut

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, determinou o reforço da defesa do seu exército em Bakhmut, na região do Donbass.

Após uma reunião de comandantes envolvidos nas operações militares, no terreno, Zelensky anunciou que vai fortalecer a ofensiva, numa zona que tem sido palco de intensos combates.

“Perguntei diretamente se devemos retirar ou continuar a defender e fortalecer a cidade. Os Generais disseram para não retirarmos e para fortalecermos. Esta posição teve um apoio unânime na reunião. Não houve outras posições. Disse ao comandante para encontrar as forças adequadas para ajudar os rapazes em Bakhmut”, afirmou Volodymyr Zelensky, na sua mais recente comunicação em vídeo.

O apoio militar à Ucrânia vai ser discutido nestes dois dias, em Estocolmo, numa reunião dos ministros da Defesa da União Europeia (EU).

Em específico, serão debatidos o fornecimento de munições de artilharia e o treino de militares ucranianos.

A reunião informal na Suécia, organizada pela presidência sueca do Conselho da UE, está dividida em duas partes. No primeiro dia, esta terça-feira, os governantes dos 27 com a tutela da Defesa debaterão "as operações militares" que envolvem os Estados-membros da União, de acordo com uma mensagem disponibilizada pelo ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson.

Na quarta-feira vão estar também presentes representantes militares de Kiev para fazer um ponto de situação sobre a contraofensiva nas regiões ocupadas pelas Forças Armadas da Rússia.

Em cima da mesa, poderá estar também a discussão do próximo pacote de apoio militar à Ucrânia, no valor de mil milhões de euros.