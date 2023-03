Toblerone já não é “suíço” o suficiente para o logotipo dos Alpes

A barra de chocolate Toblerone, conhecida pelo seu formato triangular, deixar de ter a montanha Matterhorn como logotipo, depois de entrar em conflito com as rígidas regras de marketing da Suíça.



Quem já viu uma imagem dos Alpes suíços, terá visto com certeza, ou o Monte Branco ou o Matterhorn. O pico triangular desta última deu-lhe o título de montanha mais fotografada do mundo. A sua imagem influenciou o formato e o design do famoso chocolate Toblerone.

O Matterhorn é um símbolo do país e a sua imagem está presente em vários outros produtos da região, nomeadamente cervejas, queijos, espumas de barbear e lápis de cor.

A empresa norte-americana Mondelez, detentora da marca, anunciou que a imagem da montanha de 4,478 metros vai ter de ser substituída por um outro cume mais genérico, depois do proprietário ter decidido transferir parte da produção para a capital eslovaca de Bratislava.

O redesenho da embalagem "apresenta um logotipo de montanha modernizado e aerodinâmico que se alinha com a estética geométrica e triangular", disse um porta-voz da Mondelez, em comunicado.

As caixas de Toblerone também serão alteradas para ler: “Estabelecido na Suíça” em vez de “da Suíça”.



Em declaração à BBC, a empresa explicou que esta decisão surgiu para “responder ao aumento da procura global” e também a pensar no futuro da Toblerone.

De acordo com o mesmo responsável, a nova imagem vai procurar inspiração aos arquivos da empresa e vai incluir a assinatura do fundador da marca.



Segundo a legislação de “suicidade”, que entrou em vigor na Suíça em 2017, as empresas devem mostrar que seus produtos são suficientemente “suíços” para reivindicar esse rótulo e usar símbolos nacionais da Suíça.

As regras são muito restritas e instituem que produtos à base de leite que não sejam totalmente produzidos na Suíça não podem usar símbolos do país, como é o caso desta montanha. Outros produtos alimentares veem este valor reduzido para 80% da produção.



A Toblerone foi fundada em 1908, mas apenas em 1970 passou a usar a imagem do Matterhorn na sua embalagem. Em 2016 alterou o formato do chocolate mas, depois de muitas críticas, voltou, dois anos depois, à sua forma original.