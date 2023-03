Guterres reúne-se com Zelensky em Kiev para discutir acordo sobre cereais

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai encontrar-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev esta quarta-feira para discutir a renovação do acordo sobre os cereais com a Rússia.

“O secretário-geral acabou de chegar à Polónia e está a caminho da Ucrânia”, revelou o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, nas redes sociais, acrescentando que Guterres discutirá o acordo “em todos os seus aspetos e outros assuntos pertinentes”.

A extensão das negociações poderá permitir a exportação de cereais ucranianos no Mar Negro durante a invasão russa.