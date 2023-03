EUA. Empresa do comboio com químicos que descarrilou no Ohio promete pagar milhões

A companhia ferroviária que operava o comboio com produtos químicos tóxicos e que sofreu um descarrilamento em fevereiro, no Estado do Ohio (EUA), comprometeu-se a pagar vários milhões de dólares para cobrir os custos da recuperação, divulgou esta terça-feira o governador da Pensilvânia.

O gabinete de Josh Shapiro revelou que o governador da Pensilvânia encontrou-se com o CEO da Norfolk Southern, Alan Shaw, na quinta-feira, referindo que a empresa garantiu um compromisso inicial de ajuda financeira, noticiou a agência Associated Press (AP).



O acidente aconteceu a 3 de fevereiro, na localidade East Palestine, no Ohio. Não causou vítimas diretas, mas provocou um incêndio com uma coluna de fumo negro de grandes proporções.

O comboio que descarrilou transportava cloreto de vinilo, um produto químico usado no fabrico de plástico e que é considerado cancerígeno e altamente inflamável.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA determinou que a Norfolk Southern cobrisse os custos de limpeza do descarrilamento, que derrubou 38 carruagens.

O incêndio que ocorreu após o acidente levou à evacuação de metade de East Palestine e da área circundante, perto da fronteira com o Estado da Pensilvânia.

Josh Shapiro acrescentou que a Norfolk Southern pagará cinco milhões de dólares (cerca de 4,68 milhões de euros), para reembolsar os bombeiros por equipamentos que foram contaminados ou danificados na resposta, e 1 milhão de dólares (cerca de 940 mil euros) aos condados de Beaver e Lawrence, para ajudar empresários e residentes cujos meios de subsistência foram afetados.

Quase mais 1,4 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros) serão entregues a agências estatais que responderam ao incidente, inclusive para a criação de uma clínica de saúde para residentes, sublinhou ainda Shapiro.

O gabinete do governador da Pensilvânia assegurou ainda que irá pressionar a Norfolk Southern para cobrir quaisquer custos adicionais que se acumulem.

As autoridades federais e estatais disseram repetidamente que é seguro para os residentes evacuados regressarem à região e que os testes do ar na cidade e em centenas de casas não detetaram nenhum nível preocupante de contaminantes.

No entanto, alguns moradores dizem que ainda sofrem de doenças quase um mês depois.