Zelensky reúne-se com generais e defesa de Bakhmut é para continuar

A Rússia está a tentar conquistar Bakhmut, no leste da Ucrânia, há vários meses, o que levou a cidade a tornar-se num símbolo da luta pelo controlo da região industrial do Donbass, formada pelas autoproclamadas repúblicas independentes de Lugansk e de Donetsk.

O general Syrsky, citado pelo jornal Ukrainska Pravda, afirmava que os combates em Bakhmut tinham atingido o "mais alto nível de tensão" e que as tropas ucranianas "têm defendido corajosamente as nossas posições no norte de Bakhmut, tentando impedir o cerco da cidade".

As declarações sobre continuidade e o reforço das tropas em Bakhmut surge depois de, este fim de semana, ter sido divulgada uma análise realizada pelo Instituto para o Estudo da Guerra, que sugeria que as forças ucranianas poderiam estar "a conduzir uma retirada parcial em Bakhmut oriental”.

Zelensky afirmou ter discutido a situação com Valery Zaluzhny, chefe das forças armadas da Ucrânia, e Oleksandr Syrsky, comandante das forças terrestres do país, e que estes se pronunciaram "a favor da continuação da operação defensiva e do reforço das nossas posições em Bakhmut", assegurou.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, debateu a batalha “dolorosa e difícil” contra as forças russas na região de Donbass, onde está localizada a disputada cidade de Bakhmut, com dois generais e comandantes que integram a defesa da cidade que continua ser palco de violentos confrontos.

Medida estará em vigor entre as 23h00 e as 5h00 at(...)

A ordem não acalmou, no entanto, as tensões, tendo Prigojine divulgado um vídeo, no fim de semana, no qual alerta o exército russo que “se [o grupo] Wagner se retirar agora de Bakhmut, toda a frente de combate entrará em colapso”.

“Vai cair tudo até às fronteiras da Rússia, talvez até mais. A situação não será das mais agradáveis”, avisou.

Apesar de os analistas defenderem que Bakhmut tem pouco valor estratégico, a cidade tornou-se o foco de comandantes russos que têm tentado apresentar notícias positivas ao Kremlin. A BBC salienta que a captura da cidade aproximaria a Rússia do seu objetivo de controlar toda a região de Donetsk, uma das quatro regiões do leste e sul da Ucrânia que anexou em setembro do ano passado, depois dos referendos.

Ministro da Defesa russo visita Mariupol

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, visitou a zona ocupada na Ucrânia para inspecionar os trabalhos de reconstrução de Mariupol, uma cidade devastada pelas suas tropas, anunciou hoje o exército russo.

"Como parte de uma viagem à área da operação militar especial, Shoigu realizou inspeções a locais de infraestruturas já reconstruídas, bem como a novos locais de construção em Mariupol", disseram os militares russos num comunicado, citado pela agência francesa AFP.

O exército russo não especificou a data da visita de Shoigu a Mariupol, uma cidade portuária do sudeste da Ucrânia pertencente à região de Donetsk, que a Rússia anexou em 30 de setembro do ano passado, juntamente com Lugansk, Kherson e Zaporijia.

Shoigu visitou um centro médico, um centro de salvamento e uma nova área residencial com 12 edifícios, disse o exército no comunicado.

Também lhe foi apresentado um relatório sobre a construção de um aqueduto para ligar a região de Donetsk à região russa de Rostov.