Japão acaba de encontrar sete mil novas ilhas

O mapeamento digital da Autoridade de Informação Geoespacial do Japão (GSI) descobriu recentemente que havia 14.125 ilhas no território japonês, mais do dobro do número de 6.852 conhecido desde 1987.

De acordo com o GSI, o novo número reflete os avanços na tecnologia de levantamento e os detalhes dos mapas usados para a contagem.

Espera-se, agora, que o Governo divulgue o novo número já em março, embora o número possa mudar à medida que a Autoridade de Informação Geoespacial do Japão está a proceder a ajustes finais. Apesar da descoberta das novas ilhas, a área total de terra do Japão não foi alterada.

Há 35 anos, a Guarda Costeira do Japão mapeou, à mão, as ilhas existentes no país com mais de 100 metros de circunferência e na altura não foram tidos em conta os bancos de areia existentes em rios ou ilhas localizadas em lagos.

A mais recente contagem utilizou um método digital, com base no mapeamento eletrónico realizado em 2022. Num primeiro momento, terão sido encontradas mais de cem mil ilhas, mas apenas aquelas cuja circunferência ultrapassou os cem metros foram consideradas para a lista.

A iniciativa teve início numa sessão parlamentar em dezembro de 2021, quando um deputado do Partido Liberal Democrata afirmou que “uma compreensão mais precisa do número de ilhas é um assunto administrativo importante que é do interesse nacional”.

As ilhas que cercam o Japão têm estado no centro de várias disputas territoriais.

O Japão reivindica as ilhas Curilas do sul controladas pela Rússia, que Tóquio chama de Territórios do Norte, uma disputa que data do final da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas soviéticas as tomaram do Japão.

Os nipónicos também reclamam as ilhas Senkaku desabitadas, no Mar da China Oriental, que atualmente administra, mas a China contestou repetidamente essa alegação.

De referir ainda que o Japão e a Coreia do Sul continuam a disputar há mais de 70 anos a soberania de um grupo de ilhotas conhecidas como Dokdo por Seul e Takeshima por Tóquio no Mar do Japão, a que a Coreia chama de Mar do Leste.