Casal que roubou 1,6 milhões em vinho condenado a quatro anos de prisão

Um tribunal em Espanha condenou duas pessoas a quatro anos e meio de prisão depois de terem roubado 1,6 milhões de euros de vinho num restaurante de luxo, num assalto que foi notícia por todo o mundo em 2021.

Em outubro de 2021, um dos proprietários do hotel e restaurante do Atrio, em Cáceres, apercebeu-se que 45 garrafas de vinho, incluindo uma garrafa de Château d'Yquem com 217 anos, avaliada em cerca de 350 mil euros, tinham desaparecido da adega.

As acusações desencadearam uma busca internacional pelos responsáveis pelo roubo, que foi descrito pela polícia espanhola como "meticulosamente planeado". Depois de nove meses de investigação, o casal foi detido na Croácia. Os vinhos, contudo, nunca foram recuperados.

Identificados em tribunal como Priscila Lara Guevara e Constantín Dumitru, a dupla foi condenada a quatro anos e meio e quatro anos de prisão, respetivamente, sob a acusação de roubo agravado. Foram também condenados ao pagamento de cerca de 750 mil euros de indemnização às seguradoras. A sentença pode, porém, ser ainda alvo de recurso.

De acordo com os documentos divulgados pelo tribunal, esta segunda-feira, o crime terá sido preparado com meses de antecedência. Crê-se que o casal terá visitado o hotel, pelo menos, três vezes antes de a mulher ter feito uma reserva, recorrendo a um passaporte suíço falso.

Depois de um jantar, Priscila e um hóspede não registado fizeram uma visita guiada à cave de vinho do restaurante. Segundo o britânico Guardian, o tribunal sugere que, durante a madrugada, quando a rececionista se encontrava sozinha no turno da noite, a mulher terá ligado para a receção para pedir uma salada e o hospede não registado terá usado um cartão-chave da receção para tentar aceder à adega.

O tribunal acusa o homem de entrar na adega e colocar 45 garrafas numa mochila e dois sacos desportivos.

O casal saiu do hotel por volta das 5 da manhã, levando consigo os três sacos "em que foram colocadas quatro toalhas do hotel, a fim de evitar que as garrafas se apertassem uma contra a outra", disse o tribunal.

O casal terá depois abandonado o hotel com 45 das mais caras garrafas de vinho da adega histórica do Atrio escondidas.