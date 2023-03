Ucrânia começa novo recolher obrigatório este domingo

Várias regiões ucranianas iniciam este domingo novo recolher obrigatório noturno, em vigor entre as 23h00 e as 5h00, devido às ameaças de ataques aéreos russos.

A medida estende-se até 12 de março e inclui a capital da Ucrânia, Kiev. A decisão coincide não só com a visita do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shogu, à frente de combate no leste ucraniano, mas também com o mais recente cerco a Bakhmut.

Na sexta-feira, Yevgeny Prigozhin, responsável pelo grupo paramilitar Wagner, que está na linha de frente na batalha de Bakhmut, afirmou que a cidade estava "virtualmente cercada".

Com a intensificação dos combates em Bakhmut, Kiev já admitiu uma possível retirada militar da região.

"Vamos considerar todas as hipóteses para os nossos militares. Até agora, têm mantido a cidade, mas se for necessário haverá uma retirada estratégica", disse Alexander Rodnyansky, um conselheiro económico do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, citado pela cadeia televisiva norte-americana CNN.

“Não vamos sacrificar todo o nosso povo para nada”, acrescentou.