Netanyahu reconhece que observações sobre cidade palestiniana foram inadequadas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse este domingo que as observações de um elemento do seu governo a defender que uma cidade palestiniana deveria ser eliminada eram inadequadas, depois de os Estados Unidos terem exigido que ele rejeitasse a declaração.

Num tópico do Twitter publicado em inglês pouco depois da meia-noite, Netanyahu não condenou abertamente as observações, dando a entender que o seu autor, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, tinha falado mal.

Netanyahu agradeceu a Smotrich por mais tarde ter voltado atrás com os comentários e "ter deixado claro que a sua escolha de palavras" tinha sido "inapropriada".

Trata-se da primeira resposta pública de Netanyahu aos comentários de Smotrich, desde que foram feitos, na quarta-feira.

Smotrich é o líder de um dos vários partidos ultranacionalistas que ajudam a formar o Governo de Netanyahu, a ala mais direita de sempre de Israel.

Os colonos judeus da Cisjordânia ocupada na semana passada atravessaram a cidade palestiniana de Hawara, onde no início do dia dois irmãos israelitas foram mortos num ataque de tiroteio palestiniano.

No final da semana, Smotrich disse que a cidade deveria ser eliminada pelas forças israelitas e não por cidadãos privados.

Smotrich recuou mais tarde, dizendo que não pretendia que Hawara fosse apagado, mas que Israel operasse cirurgicamente contra militantes palestinianos.

Ainda assim, os seus comentários anteriores provocaram um protesto internacional. Os Estados Unidos chamaram-lhes repugnantes e exortaram Netanyahu a "rejeitar e a repudiar pública e claramente" estas afirmações.

As potências das Nações Unidas e do Médio Oriente, Egito e Arábia Saudita, também condenaram os comentários de Smotrich.

Num tweet hebraico publicado por volta da mesma altura do que o seu tópico inglês, Netanyahu disse que até diplomatas estrangeiros cometem erros, uma referência aparente a um relatório do Canal 12 israelita, segundo o qual o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Tom Nides, fez comentários depreciativos sobre Smotrich, antes da sua visita a Washington esta semana, dizendo que o "atiraria do avião", se pudesse. A embaixada norte-americana negou que o embaixador tivesse feito estas observações.

Smotrich, num tweet publicado no sábado, escreveu: "Estou convencido de que não queria incitar-me a matar-me, quando disse que eu devia ser atirado do avião, tal como não queria prejudicar inocentes quando disse que Hawara devia ser apagada".

Nos seus tweets, Netanyahu considerou importante todos trabalharem para "atenuar a retórica", no meio de uma espiral de violência entre Israel e os palestinianos.

"Isso inclui falar energicamente contra declarações inapropriadas e até corrigir as nossas próprias declarações quando erramos o discurso ou quando as nossas palavras são retiradas do contexto", afirmou.

Netanyahu criticou a Autoridade Palestiniana por não condenar os ataques palestinianos contra os israelitas e a comunidade internacional por não exigir condenações aos palestinianos.

Há muito que Israel reivindica que a comunidade internacional tem um padrão duplo nas suas expectativas em relação a Israel e aos palestinianos.

Israel capturou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental na guerra do Médio Oriente de 1967, territórios que os palestinianos procuram para o seu futuro Estado. Israel mantém uma ocupação aberta de 55 anos sobre os palestinianos na Cisjordânia e um bloqueio, juntamente com o Egito, da Faixa de Gaza.