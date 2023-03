Indonésia. Três pessoas continuam desaparecidas em incêndio que fez 19 mortos

As autoridades indonésias prosseguem este domingo as buscas por três pessoas desaparecidas na sequência de um incêndio que deflagrou na sexta-feira num depósito de combustível em Jacarta, capital do país, e que fez pelo menos 19 mortos.

O incêndio fez ainda 50 feridos, escreveu no sábado o Corpo de Bombeiros de Jacarta na rede social Twitter.

A estação de armazenamento de combustível, operada pela empresa estatal de petróleo e gás Pertamina, fica perto de uma área densamente povoada no bairro de Tanah Merah, a norte da capital indonésia.

Imagens do incêndio, difundidas pelas cadeias televisivas, mostraram centenas de pessoas a correr em pânico enquanto espessas nuvens de fumo preto enchiam o céu. Pelo menos 260 bombeiros foram destacados para o local.

O chefe da polícia nacional, Listyo Sigit Prabowo, disse que uma investigação preliminar revela que o incêndio foi causado por um problema técnico que envolveu o excesso de pressão na receção de combustível da refinaria Balongan, na província de Java Ocidental.

"Descobriu-se que ocorreu um incêndio durante o abastecimento de combustível Pertamax", disse Listyo em conferência de imprensa no sábado, referindo-se a um tipo de óleo combustível produzido pela Pertamina.

Equipas de resgate continuam hoje à procura de três pessoas desaparecidas. Cerca de 35 feridos ainda se encontram a receber tratamento em cinco hospitais e mais de 1.300 pessoas foram retiradas do local e levadas para dez abrigos do Governo, um posto da Cruz Vermelha e um estádio desportivo, ainda de acordo com Listyo Sigit Prabowo.

A diretora executiva da Pertamina, Nicke Widyawati, já lamentou o sucedido e comprometeu-se a fazer "um estudo interno exaustivo para assegurar que um acidente semelhante não volte a acontecer".