Governo de Itália garante não ter impedido operações de salvamento de migrantes

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assegurou este sábado que o seu Governo não impediu as operações de salvamento das vítimas do naufrágio de um barco de migrantes na Calábria.

"Pode haver, realmente, alguém, em sã consciência, que pense que o Governo, deliberadamente, deixou 60 pessoas morrerem?", questionou Meloni, em conferência de imprensa, durante uma visita a Abu Dhabi. "Por favor, vamos ser sérios", apelou a governante.

Um barco de migrantes naufragou, no domingo passado, na Calábria, provocando a morte de, pelo menos, 69 pessoas. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas.

As autoridades abriram uma investigação para averiguar se as operações de resgate foram atrasadas por negligência. O Governo de Giorgia Meloni tem vindo a defender a guarda costeira, que disse seguir as suas regras para lidar com este tipo de situações.