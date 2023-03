Nobel da Paz condenado a 10 anos de prisão

Ales Bialiatski, prémio Nobel da Paz do ano passado, foi condenado a dez anos de prisão esta sexta-feira, na Bielorrússia.

Bialiatski recebeu a distinção juntamente com duas organizações de direitos humanos, uma ucraniana e outra russa. É conhecido pelo seu envolvimento na defesa dos direitos humanos no seu país desde os anos 80, quando o país ainda fazia parte da União Soviética.

A informação, citada pela imprensa internacional, foi confirmada esta sexta-feira pela organização Viasna, que ajudou a fundar em 1996.

Bialiatski foi detido ainda antes do prémio. Aliás, ficou a saber que ganhou por um telegrama enviado pela mulher, Natalia Pinchuk, para a cadeia. Pinchuk já não vê o marido desde julho de 2021.

O Comité Nobel norueguês decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz de 2022 a um ativista bielorrusso e duas organizações de diretos humanos, uma russa e outra ucraniana. No discurso, a presidente do Comité, Berit Reiss-Andersen, afirmou que "os laureados com o Prémio da Paz representam a sociedade civil nos seus países de origem. Há muitos anos que promovem o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Têm feito um esforço notável para documentar crimes de guerra, abusos dos direitos humanos e abuso de poder. Juntos demonstram o significado da sociedade civil para a paz e a democracia".

“Ao atribuir o Prémio Nobel da Paz de 2022 a Ales Bialiatski, Memorial e ao Center for Civil Liberties, o Comité Nobel norueguês deseja homenagear três defensores dos direitos humanos, da democracia e da coexistência pacífica nos países vizinhos Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Através dos seus esforços consistentes em prol dos valores humanistas, anti-militarismo e princípios de direito, este ano", justificou ainda a presidente do comité.

Ales Bialiatski é um dos membros mais antigos do movimento democrático que surgiu na Bielorrússia e "dedicou a sua vida à promoção da democracia e do desenvolvimento pacífico no seu país natal". No discurso de anuncio dos laureados, Berit Reiss-Andersen apelou à libertação de Byalyatski, que se encontra detido desde 2020 pelo regime de Aleksandr Lukashenko e sem lhe ter sido concedido um julgamento.

“As autoridades governamentais têm procurado repetidamente silenciar Ales Bialiatski. Esteve preso de 2011 a 2014. Na sequência de grandes manifestações contra o regime, em 2020, foi novamente preso. Ainda está detido sem julgamento. Apesar das enormes dificuldades pessoais, o Sr. Bialiatski não cedeu um centímetro na sua luta pelos direitos humanos e pela democracia na Bielorrússia”, indicou o Comité Nobel.



Bialiatski fundou a organização Viasna (Primavera), em 1996, em resposta às controversas emendas constitucionais que deram ao presidente poderes ditatoriais e que desencadearam manifestações generalizadas. Viasna prestou apoio aos manifestantes detidos e às suas famílias. Nos anos que se seguiram, Viasna evoluiu para uma organização de direitos humanos que documenta e protesta contra o uso de tortura por parte das autoridades contra os presos políticos.