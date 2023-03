Sobe para 42 o número de mortos na colisão frontal de comboios na Grécia

O número de mortos no choque frontal de dois comboios na região central da Grécia subiu para 42, anunciaram esta quinta-feira os bombeiros gregos



Um porta-voz dos bombeiros disse que as equipas de salvamento procuraram por sobreviventes durante toda a noite, mas a possibilidade de encontrar alguém é cada vez menor. “O tempo não está do nosso lado”, afirmou.



O acidente ferroviário, já considerado como o mais grave da história da Grécia, já levou à demissão do ministro dos Transportes e o chefe da estação de Larissa, localidade mais próxima do local do acidente, foi detido e e vai a tribunal esta quinta-feira. O homem, de 59 anos, é suspeito de homicídio.

O comboio com 350 passageiros a bordo circulava no mesmo troço que o comboio de mercadorias.



A violência do embate provocou o caos entre os passageiros, que tentaram escapar por entre vidros partidos e destroços das composições. Alguns corpos ficaram carbonizados e estão a ser identificados.