Grécia. ​Colisão frontal de comboios foi provocada por "erro humano", diz primeiro-ministro

O acidente ferroviário, na noite de terça-feira (28), que causou 38 mortes, deveu-se a "erro humano", de acordo com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.



“Tudo parece demonstrar que este drama foi, infelizmente, causado por um trágico erro humano. Um acidente de comboio sem precedentes que irá ser investigado. É uma tragédia, muitas horas depois continuamos a encontrar corpos. Nunca vi nada assim em toda a minha vida”, disse Mitsotakis.

O chefe do sindicato dos trabalhadores da Hellenic Railways, Nikos Tsikalakis, adiantou que a investigação inicial aponta precisamente para falha humana.



O choque entre um comboio de passageiros que ligava Atenas a Salónica e um comboio de mercadorias já teve como consequência a demissão do ministro dos Transportes, Kostas Karamanlis, que assumiu a responsabilidade política.

O chefe da estação de Larissa, a localidade mais próxima do acidente, foi detido pelas autoridades, acusado de “homicídio por negligência”.

No entanto, o presidente do sindicato dos maquinistas, Kostas Genidounias, considerou que a falta de segurança é uma realidade nesta linha que liga as duas principais cidades da Grécia.

Entre as várias dezenas de feridos, encontram-se maioritariamente jovens que regressavam de Salónica, depois de um fim-de-semana prolongado.