Ministro dos Transportes demite-se. "É impossível continuar como se nada tivesse acontecido"

Numa publicação na sua conta do Twitter, Kostas Karamanlis escreve que "quando algo tão trágico acontece, é impossível continuar e fingir como se nada tivesse acontecido".

O ministro grego dos Transportes, Kostas Karamanlis, demitiu-se na sequência do acidente ferroviário desta terça-feira do qual resultaram, pelo menos, 36 mortos.

A colisão entre um comboio de passageiros e um de carga aconteceu no norte da Grécia. Além dos 36 mortos, há registo de cerca de 100 feridos.

Para já, não foram avançados detalhes sobre o que levou à colisão, mas o primeiro-ministro do país já veio garantir que serão "encontradas as causas desta tragédia e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que nunca mais aconteça", disse numa visita ao local do incidente.

