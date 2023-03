Grécia. Choque entre dois comboios faz 26 mortos

O choque entre um comboio de passageiros e um de carga, que ocorreu na terça-feira à noite no norte da Grécia, fez pelo menos 26 feridos e 85 mortos, disse fonte do Corpo dos Bombeiros do país.

"Pelo menos 26 pessoas foram encontradas sem vida até agora", disse o porta-voz dos bombeiros, numa conferência de imprensa, afirmando que as operações de resgate ainda estão em curso.

Vários vagões descarrilaram e pelo menos três incendiaram-se após o acidente, que ocorreu pouco antes da meia-noite (22h00 de Lisboa) perto de Tempe, a cerca de 380 quilómetros a norte da capital grega, Atenas.

As análise iniciais apontam para erro humano, com os dois comboios a circularem na mesma via. No entanto, existe também a possibilidade de um dos comboios ter descarrilado e colidido com o outro que seguia numa outra via, de acordo com o canal de televisão grego SKAI TV.

Funcionários do hospital na cidade vizinha de Larissa disseram que pelo menos 25 pessoas apresentam ferimentos graves.

Foi lançado o alerta a várias unidades hospitalares de queimados da região, referiu o porta-voz dos bombeiros, acrescentando que dezenas de ambulâncias estão envolvidas nos trabalhos de resgate.

Equipas de salvamento, com lanternas presas na cabeça, encontravam-se a trabalhar entre nuvens de fumo espesso, retirando pedaços de metal dos vagões numa tentativa de encontrar pessoas encurraladas nos escombros.

“Foi uma colisão muito forte. Esta é uma noite terrível... É difícil descrever o cenário”, disse à televisão estatal o governador da região de Tessália.

As autoridades disseram que o exército já foi chamado para auxiliar nas operações de resgate.

A operadora ferroviária Hellenic Train informou que o comboio de passageiros, que ligava Atenas à cidade de Tessalónica, no norte do país, transportava cerca de 350 pessoas no momento da colisão.

Os passageiros que sofreram ferimentos leves ou escaparam ilesos foram transportados de autocarro para Tessalónica, a 130 quilómetros do local do incidente.