Estudo revela como ocorre infeção por meningite bacteriana

Um estudo feito com ratinhos revela que as bactérias que causam a meningite exploram as células nervosas nas meninges para eliminar a resposta do sistema imunitário, permitindo que a infeção se espalhe para o cérebro.

Nas meningites bacterianas, as bactérias mais frequentemente envolvidas são a "Neisseria meningitidis" ("meningococo"), a "Streptococcus pneumoniae" ("pneumococo") e a "Haemophilus influenzae tipo B", que causam infeções graves que podem ser fatais.

No estudo, publicado esta quarta-feira na revista científica Nature, a equipa liderada por cientistas da Harvard Medical School, nos Estados Unidos, focou-se nas bactérias "Streptococcus pneumoniae" e "Streptococcus agalactiae".

Numa série de experiências com ratinhos, os investigadores descobriram que as bactérias quando atingem as meninges desencadeiam uma cadeia de eventos que culmina na infeção disseminada.

Primeiro, as bactérias libertam uma toxina que ativa os neurónios (células do sistema nervoso) responsáveis pela transmissão da sensação de dor, o que poderá explicar a dor de cabeça intensa, um dos sintomas da meningite.

Em seguida, estes neurónios ativados libertam uma substância química de sinalização chamada CGRP, que se liga a um recetor (RAMP1) na superfície de células imunitárias como os macrófagos, inutilizando-as.